Software Aktie News: Software am Mittwochmittag im Minusbereich

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 24,48 EUR. Der Kurs der Software-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,32 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,80 EUR. Bisher wurden heute 11.673 Software-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,58 EUR erreichte der Titel am 03.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,67 Prozent. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,47 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,81 EUR aus.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Software am 01.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 25.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,51 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

