Software Aktie News: Software verteuert sich am Nachmittag

Die Software-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 23,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Software-Aktie sogar auf 23,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,00 EUR. Zuletzt wechselten 57.295 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 33,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,32 EUR am 13.10.2022. Mit Abgaben von 16,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,56 EUR für die Software-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Software am 01.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 25.01.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Software-Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Aktie aus.

