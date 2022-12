Sono Motors Aktie News: Sono Motors am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Sono Motors-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr um 9,1 Prozent auf 0,931 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Sono Motors-Aktie ging bis auf 0,890 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,005 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.249 Sono Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 13,200 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 92,948 Prozent könnte die Sono Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,890 EUR fiel das Papier am 09.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,608 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sono Motors ließ sich am 08.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Sono Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 18.04.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 16.04.2024 dürfte Sono Motors die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

