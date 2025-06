SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren bedeutet

Lukrativer Luzerner Kantonalbank-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Luzerner Kantonalbank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 80,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,384 Anteile im Depot. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Aktien wären am 20.06.2025 887,96 CHF wert, da der Schlussstand 71,70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,20 Prozent verringert.

Luzerner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

