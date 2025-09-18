DAX23.438 +0,5%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto16,24 -0,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.814 +0,5%Euro1,1841 -0,2%Öl68,12 -0,5%Gold3.664 -0,7%
Spionage für Russland: Mann in Lettland festgenommen

17.09.25 10:24 Uhr

RIGA (dpa-AFX) - Lettische Sicherheitsbehörden haben eine Person wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen. Dies teilte die Sicherheitspolizei des EU- und Nato-Landes in Riga mit. Der Mann soll demnach vorsätzlich Informationen über Militärobjekte in Lettland gesammelt und an russische Spezialdienste übergeben haben - darunter etwa Standorte, Pläne und Sicherheitsmaßnahmen.

Auch soll der Festgenommene Informationen über den Bau neuer Militäranlagen, Übungen und die Präsenz von Truppen anderer Nato-Staaten in bestimmten lettischen Militärobjekten an die Geheimdienste des benachbarten Russlands weitergegeben haben./awe/DP/men