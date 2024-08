Stärkere KI-Integration

Das Softwareunternehmen Workday hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und dabei ein starkes Wachstum gemeldet. Gleichzeitig hat Workday den langfristigen Ausblick angehoben, was an der Börse besonders gut ankommt.

• Workday steigert Umsatz, Gewinn und Marge

• Neuer Langfrist-Ausblick

• Analyst: Workday bietet Wachstum zu vernünftigem Preis

Das US-Unternehmen Workday, das anpassbare Cloud-Lösungen für das Finanz- und Personal-Management in Unternehmen entwickelt und vertreibt, hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Zahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2025 präsentiert. Mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem Gewinnsprung übertraf das Unternehmen dabei die Erwartungen der Analysten.

Workday verzeichnet weiter starke Wachstumsraten

Workday hat seinen Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel um 16,7 Prozent auf 2,085 Milliarden US-Dollar gesteigert, so das Unternehmen. Analysten hatten nur einen Umsatz von 2,07 Milliarden US-Dollar erwartet, nachdem Workday im Vorjahr noch 1,787 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Besonders der Bereich Subscription, der um 17,2 Prozent auf 1,903 Milliarden US-Dollar anstieg, trug zu dem starken Umsatzwachstum bei.

Neben dem Umsatz konnte Workday auch das operative Ergebnis deutlich steigern: Dieses stieg von 36 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 111 Millionen US-Dollar an, die operative Marge wurde dadurch auf 5,3 Prozent mehr als verdoppelt. Das Nettoergebnis kletterte von 79 Millionen US-Dollar auf 132 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn von 0,49 US-Dollar pro Aktie entspricht. Auf bereinigter Basis erwirtschaftete Workday 1,75 US-Dollar je Aktie und übertraf auch damit die Analystenerwartungen von 1,65 US-Dollar je Aktie.

"Workday hat ein solides Quartal mit Wachstum und Steigerung der operativen Marge erzielt, da Unternehmen aller Größen und Branchen auf der ganzen Welt zunehmend auf Workday als vertrauenswürdigen Partner setzen, um die Zukunft der Arbeit zu gestalten", wird CEO Carl Eschenbach in der Pressemitteilung zur Workday-Bilanz zitiert. "Unsere Leistung im zweiten Quartal übertraf unsere Erwartungen in Bezug auf unsere wichtigsten Finanzkennzahlen", sagte auch Zane Rowe, CFO von Workday, laut der Mitteilung. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, gezielte Investitionen in unseren Wachstumsbereichen auszugleichen und gleichzeitig die Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern, indem wir die Leistungsfähigkeit der Plattform nutzen", so der CFO weiter.

Workday will noch stärker auf KI setzen

Für die Zukunft setzt Workday stark auf die Integration von KI in seine Softwareprodukte, wie CEO Eschenbach angab. "Mithilfe unserer einheitlichen, KI-gestützten Plattform und unseres wachsenden Partner-Ökosystems konzipieren wir HR und Finanzen neu, um den Wert, den wir unseren Kunden bieten, kontinuierlich zu steigern. Unser Engagement für den Kundenerfolg, KI-Innovation und die Bereitstellung eines echten Geschäftswerts wird uns in die Zukunft führen", so der Unternehmenslenker.

Langfristige Prognose begeistert Anleger und Analysten

Diese Zuversicht spiegelt sich auch in dem Ausblick für die kommenden Jahre wider, den Workday deutlich angehoben hat. Für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erwartet das Unternehmen laut "MarketWatch" nun jeweils ein jährliches Wachstum der Abonnementeinnahmen von 15 Prozent sowie eine Ausweitung der bereinigten Betriebsmarge (Non-GAAP) auf 30 Prozent. Diese lag im zweiten Quartal bei 24,9 Prozent.

Wie Analyst Kirk Materne von Evercore ISI laut "MarketWatch" sagte, mache eine solche Prognose die Workday-Aktie für Investoren attraktiver, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis suchen. Sie könne dazu beitragen, die Kursspanne der Workday-Aktie weiter zu steigern, so der Experte weiter.

Die Anleger scheinen das ähnlich zu sehen: Am Freitag schicken sie die Workday-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 12,47 Prozent auf 259,90 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net