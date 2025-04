Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der CDNX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,72 CAD ab.

Um 15:41 Uhr rutschte die Standard Lithium-Aktie in der CDNX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,72 CAD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,70 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,70 CAD. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 38.908 Aktien.

Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,67 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,45 CAD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 18,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 12.11.2024 hat Standard Lithium in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,06 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2025 einen Verlust in Höhe von -0,156 CAD ausweisen wird.

