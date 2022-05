Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag mit Einbußen

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 24.05.2022 12:22:00 Uhr um 2,9 Prozent auf 5,17 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Standard Lithium-Aktie ging bis auf 5,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.496 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2021 bei 11,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 117,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 13.05.2022 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Standard Lithium hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Standard Lithium am 01.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 31.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,130 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

