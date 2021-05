Kurs auf den europäischen Markt: Tesla-Konkurrent NIO kündigt Expansionspläne an

Aktien in diesem Artikel NIO 30,72 EUR

• NIO überzeugt mit starken Umsatzzahlen• "Hello Norway"-Pressekonferenz angekündigt• Bereits Geschäftsführer für norwegische Niederlassung gefunden

Umsatzexplosion bei Tesla-Konkurrent NIO

Für den E-Autohersteller und Tesla-Konkurrenten NIO lief es in diesem Jahr bereits außerordentlich gut. Erst vor wenigen Tagen legte der chinesische Konzern seine Zahlen für das erste Quartal 2021 vor und konnte damit auf ganzer Linie überzeugen. Zwar liegt das Ergebnis je Aktie noch immer im negativen Bereich, die Umsatzerlöse sprangen aber von 1,39 Milliarden Renminbi im Vorjahresquartal auf 7,98 Milliarden Renminbi und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten deutlich. "NIO startete das Jahr 2021 mit einem neuen vierteljährlichen Auslieferungsrekord von 20.060 Fahrzeugen im ersten Quartal, was einem starken Wachstum von 422,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht", erklärte auch der Gründer, Vorsitzende und CEO von NIO, William Bin Li, nach der Präsentation der jüngsten Zahlen. Dennoch spüre man ebenfalls die Folgen der weltweiten Chipknappheit. "Die Lieferkette steht aufgrund des Halbleitermangels immer noch vor großen Herausforderungen. Angesichts der starken Dynamik in einem volatilen makroökonomischen Umfeld erwarten wir für das zweite Quartal 2021 eine Auslieferung von 21.000 bis 22.000 Fahrzeugen."

NIO auf Expansionskurs - Europa im Fokus

Nun scheint das Unternehmen den europäischen Markt weiter erobern zu wollen. "Die globale Vision von NIO rückt mit unserer Präsenz in Norwegen noch stärker in den Fokus", schrieb das Unternehmen Ende April auf seinem Twitter-Profil und kündigte unter dem Titel "Hello Norway" gleichzeitig eine Pressekonferenz für den 6. Mai an.

NIO's global vision is coming into even sharper focus with our presence in Norway. Tune in for our #NIONorway Press Conference on May 6th at 10 AM CET/1 AM PDT https://t.co/E1DP2NxS6t pic.twitter.com/EebjI8WDOf - NIO (@NIOGlobal) April 28, 2021

Darüber was Anleger und Fans des Elektrofahrzeugherstellers am Donnerstag genau erwarten können, gibt die Ankündigung allerdings keinen Aufschluss. "Es ist der erste Ausflug von NIO in den hart umkämpften europäischen Markt und ein Wendepunkt für unsere globale Marktstrategie", ist aus einem Blogeintrag zur Ankündigung nur zu entnehmen. "Wir haben eine starke europäische Präsenz mit unserem globalen Designzentrum in München, Deutschland, unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum für fortschrittliche Technik in Oxford, England, und unserem Motorsportteam aufgebaut." Auch Norwegen soll nun bald eine Rolle in NIOs weltweitem Geschäft spielen.

Gerüchte um norwegischen Standort bestätigen sich

Wie das Finanzportal Benzinga berichtet, soll in der norwegischen Hauptstad Oslo das erste europäische Hauptquartier des chinesischen Unternehmens gegründet werden. Mit Marius Hayler hat sich das Unternehmen außerdem eine Branchengröße als Geschäftsführer gesichert. Erst kürzlich teilte der vorherige Leiter des norwegischen Geschäfts der Tata-Tochter Jaguar Land Rover seinen Unternehmenswechsel auf seinem LinkedIn-Profil. Bereits im Vorfeld war gemunkelt worden, dass er sich die Position sichern könnte. Auch weitere Stellen im europäischen Raum hat das Unternehmen aktuell ausgeschrieben, so Benzinga weiter.

Tatsächlich soll es sich beim Standort in Oslo nur um die erste Station des Siegeszugs in Europa handeln, wie das Portal erklärt. Somit könnten in Zukunft noch weitere Standorte in europäischen Ländern folgen, was NIOs "globale Vision" stützen würde. Hinweise darauf, wohin die Reise weiter gehen könnte, liegen aktuell aber nicht vor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com