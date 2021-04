Analysten zuversichtlich: NIOs Auslieferungen dürften sich dieses Jahr trotz Chipmangel verdoppeln

Aktien in diesem Artikel NIO 35,44 EUR

• NIO glänzt durch starkes Wachstum• Batterietauschstationen können zum Geschäft beitragen• Analysten sind sich größtenteils einig und heben NIO auf "Buy"

Anstieg der Auslieferungen

NIO habe seine Auslieferungen im März 2021 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht, auf etwa 20.100 Fahrzeuge, was deutlich über dem durchschnittlichen Produktionswachstum der globalen Autoindustrie liege. Somit habe NIO die eigene Prognose von 19.500 Verkäufen noch übertroffen, sagte Mizuho-Analyst Vijay Rakesh gegenüber Yahoo! Finance.

Lieferengpässe bei Halbleitern

Trotz der branchenweiten Lieferprobleme bei Halbleitern, die für die Automobilindustrie benötigt werden, glaubt Rakesh, dass die Umsätze von NIO stark bleiben und sich bis zum Jahresende ungefähr verdoppeln werden. An dieser Prognose hält er auch fest, selbst wenn sich die Produktion im zweiten Quartal durch die Lieferengpässe verlangsamt. Der Experte prognostiziert Auslieferungen von 87.000 Elektrofahrzeugen in diesem Jahr, 141.000 in 2022 und 223.000 im Jahr 2023.

Weitere Einnahmen durch Batterietausch

Um diesen starken Wachstumstrend aufrechtzuerhalten, so der Analyst, spielt auch NIOs führende Position bei Batterietauschstationen in China eine große Rolle, wo die leeren Batterien eines E-Fahrzeugs aufgeladen werden können - oder alternativ innerhalb von Minuten gegen voll aufgeladene Batterien ausgetauscht werden. Laut Rakesh will NIO bis zum Ende des Jahres 500 dieser Batterietauschstationen realisieren und in den nächsten Jahren in Partnerschaft mit dem staatlichen Öl- und Gasriesen Sinopec soll die Zahl der Stationen sogar auf 5000 anwachsen. Hierbei soll ein wachsender Kundenstamm von anderen Automobilherstellern dazu beitragen, die Errichtungskosten der Tauschstationen schneller zu finanzieren.

Einschätzung der Analysten zur NIO-Aktie

Rakesh schätzt, dass NIO in diesem Jahr einen Umsatz von 5,2 Mrd. US-Dollar erwirtschaften und 0,29 US-Dollar pro Aktie verlieren wird, aber im Jahr 2022 den Umsatz um 85 Prozent auf 9,6 Mrd. US-Dollar steigern und in diesem Jahr seinen ersten Gewinn erzielen kann. Er stuft die NIO-Aktie mit "Buy" ein und vergibt ein Kursziel von 60 US-Dollar. Auch andere Analysten sprachen sich zuletzt positiv aus, wodurch das Konsensrating "Moderate Buy" auf ein Kursziel von 62,30 US-Dollar kommt, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 46 Prozent entsprechen würde (Stand: Schlusskurs vom 26.04.2021).

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Andy Feng / Shutterstock.com