NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 7,8 Prozent auf 4,21 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 7,8 Prozent auf 4,21 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 4,22 USD. Mit einem Wert von 4,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 3.982.982 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 81,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 28,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 03.06.2025 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1,38 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 04.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,752 CNY je Aktie aus.

