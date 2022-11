SAF-HOLLAND-Aktie: SAF-HOLLAND wird etwas zuversichtlicher

Der Umsatz dürfte sich im Gesamtjahr nun am oberen Ende der anvisierten Bandbreite von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro bewegen, hieß es am Donnerstag vom Unternehmen in Bessenbach. In diesem Jahr hatte SAF-HOLLAND die Erwartung bereits zweimal angehoben. Bei der angepeilten bereinigten Marge vor Zinsen und Steuern zwischen sieben und acht Prozent bleibt es.

Im dritten Quartal konnte der Konzern dank der Markterholung gegenüber dem coronabedingt schwachen Vorjahr deutlich zulegen. Der Umsatz wuchs vor allem dank des Geschäfts in Nordamerika und Asien/Pazifik um mehr als ein Viertel auf gut 402 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um die Hälfte auf 36,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 1,4 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent zu. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre 16,4 Millionen Euro Gewinn nach 14,6 Millionen vor einem Jahr.

/men/jha/

BESSENBACH (dpa-AFX)

