Starker US-Arbeitsmarkt dämpft Hoffnungen auf Zinssenkung

DOW JONES--Das US-Jobwachstum hat im Juni die Erwartungen übertroffen, was die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im Juli dämpfen dürfte. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 147.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 110.000 erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 16.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für Mai nun ein Stellenplus von 144.000 (vorläufig: 139.000) und für April von 158.000 (vorläufig: 147.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote fiel im Juni auf 4,1 von 4,2 Prozent, während Ökonomen einen Anstieg auf 4,3 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - sank von 62,4 auf 62,3 Prozent. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent auf 36,3 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,7 (3,9) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,9 Prozent erwartet.

Auf dem US-Arbeitsmarkt gibt es derzeit viele Befürchtungen: Handelskriege verursachen einen Einstellungsstopp, Künstliche Intelligenz verdrängt menschliche Arbeitskräfte, eine harte Einwanderungspolitik lässt den Pool an verfügbaren Arbeitskräften schrumpfen. Eine spürbare Abschwächung des Arbeitsmarktes hätte die zögerliche Federal Reserve vielleicht dazu bringen können, die Zinssätze am Ende des Monats zu senken; doch der Arbeitsmarkt zeigt sich derzeit sehr robust.

July 03, 2025 08:39 ET (12:39 GMT)