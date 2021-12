Allianz-Aktie vorbörslich gesucht: Allianz verspricht Aktionären Dividendenwachstum - Umsatzsteigerung geplant

Es werde eine Dividende angestrebt, die mindestens fünf Prozent über dem Vorjahreswert liege, teilte der DAX 40 -Konzern am Donnerstagabend mit. Das gelte bereits für die Ausschüttung für 2021. Nach einer Dividende von 9,60 Euro je Aktie in den letzten beiden Jahren dürfen sich die Anteilseigner also auf mindestens 10,10 Euro freuen. Im Jahr 2024, wenn der neue Planungshorizont ausläuft, werden die Aktionäre mindestens 11,70 Euro je Aktie bekommen. Auch Aktienrückkäufe blieben ein Thema, sollte es überschüssiges Kapital geben.

Derweil ändert sich die Bemessungsgrundlage für die Ausschüttung etwas: Sie beträgt laut Mitteilung weiterhin 50 Prozent des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses, fortan aber bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente. Die Dividendenpolitik stehe zudem unter der Bedingung einer nachhaltigen Solvency-II-Kapital-Quote von zukünftig über 150 Prozent, ohne Berücksichtigung von Übergangsmaßnahmen. Nach den ersten neun Monaten lag die Quote inklusive eines jüngst kommunizierten Rückversicherungsvertrags bei sehr komfortablen 216 Prozent pro forma und damit deutlich über dem mittelfristigen Zielniveau von 180 Prozent.

Die Allianz hat ihre Dividende zwischen 2013 und 2019 jährlich gesteigert, teilweise im prozentual zweistelligen Bereich. Für das Corona-Jahr 2020 wurde die Ausschüttung stabil gehalten.

Allianz setzt Kapital durch Weitergabe von US-Lebensversicherungsrisiken frei

Die Allianz hat einen Teil ihrer Risiken aus dem Lebensversicherungsgeschäft in den USA an Rückversicherer weitergegeben. Dadurch werde Kapital in Höhe von 3,6 Milliarden Euro freigesetzt, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte.

Allianz will Umsatz bis 2024 auf mehr als 160 Milliarden Euro steigern

Die Allianz peilt in den kommenden Jahren ein profitables Wachstum, weiter eine hohe Eigenkapitalrendite und gute Kapitalausstattung an. Der Umsatz soll zwischen bis 2024 auf mehr als 160 Milliarden Euro ansteigen, wie aus einer am Freitag in München veröffentlichten Präsentation hervorgeht. Das wäre ein Plus von drei bis vier Prozent jährlich. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem Erlös zwischen 140 und 145 Milliarden Euro.

Der Gewinn je Aktie soll dabei zwischen fünf und sieben Prozent jährlich auf rund 25 Euro im Jahr 2024 steigen. Die Prognose für den Gewinn je Anteil ist für die bisher von Bloomberg erfassten Experten keine Überraschung. Diese haben im Schnitt einen Gewinn von 25 Euro je Allianz-Aktie im Jahr 2024 auf dem Zettel.

Bei der Eigenkapitalrendite bleibt es dabei, dass diese bei mindestens 13 Prozent liegen soll. Auch die untere Grenze von 180 Prozent bei der nach dem Regelwerk Solvency 2 ermittelten Kapitalquote bleibt bestehen.

"Wir werden jetzt unsere globale Größe als Wettbewerbsvorteil ausspielen, um sowohl unsere Kundenbasis als auch unsere Margen zu steigern", sagte Vorstandschef Oliver Bäte.

Am Vorabend hatte die Allianz bereits angekündigt, die Dividende in den kommenden Jahren immer um mindestens fünf Prozent steigern zu wollen. Zudem will der Konzern weitere Aktien zurückkaufen, wenn überschüssiges Kapital vorhanden ist. Durch diesen Schritt wird der Gewinn je Aktie gesteigert. Die Allianz veranstaltet am Freitag eine Konferenz für Investoren.

Allianz-Aktie wegen Dividendenperspektive gefragt

Die Papiere der Allianz sind am Freitag vorbörslich gefragt. Im Tradegate-Handel rücken sie im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs zeitweise um 1,6 Prozent vor und kehren damit knapp über die 200-Euro-Marke zurück. Am Vorabend zum Kapitalmarkttag hatte die Allianz schon einen Dividendenfahrplan bekannt gegeben, der Händlern zufolge bei den Anlegern gut ankommt. Einem Börsianer zufolge erfüllt der Konzern damit die Markterwartungen.

