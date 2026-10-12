SUSS MicroTec: Das Risiko einer Enttäuschung

Die Aktie von SUSS MicroTec ist in einem schwachen Markt von der nächsten Verkaufswelle bei KI-Profiteuren mitgerissen worden. Ob es dabei bleibt, hängt nun an einer wichtigen Marke im Chart.

Die Aktie von SUSS MicroTec befindet sich charttechnisch in einer entscheidenden Phase. Zuletzt sah es schon gut aus: Nach einer längeren Konsolidierung ist der Kurs fast exakt an der 200-Tage-Linie nach oben gedreht und hat im Zuge dessen auch die 38-Tage-Linie überwunden. Das sah stark nach einem Ende der Korrektur aus.

Engpasssorgen führen zu Fehlsignal

Das war aber ein Fehlsignal, denn der jüngste Rückschlag im Zuge einer weiteren Verkaufswelle bei KI-Profiteuren hat die Aktie wieder unter beide Durchschnittslinien zurückgeworfen. Der Grund dafür sind Sorgen vor zunehmenden branchenweiten Engpässen bei wichtigen Komponenten, die die Umsetzung der steigenden Auftragsvolumina deutlich verzögern könnten. Das könnte bei den anstehenden Umsatz- und Ergebniszahlen zu einer Enttäuschung führen.

Hält der Boden?

Klarheit dazu gibt es spätestens am 5. November, wenn das Unternehmen die Resultate für das dritte Quartal liefert. Am Markt könnte es aber schon vorher eine Entscheidung geben. Die Kernfrage ist nun, ob der kurzfristige Boden hält, der sich bei dem Zwischentief aus dem September abzeichnet. Mit der aktuellen Abwärtsbewegung wurde dieser noch nicht wieder unterboten. Bleibt das so, könnte die nächste Attacke auf die Durchschnittslinien bald folgen. Die Chartlage ist aber fragil und das Spekulationsrisiko somit hoch.

Während bei SUSS MicroTec schon die Sorge vor Engpässen auf den Kurs drückt, hat Pyrum einen tatsächlichen Engpass samt Prognosesenkung gut verdaut. Der Grund für die Gelassenheit liegt in einem absehbaren Termin: zum Artikel

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Erstellung am 12.10.26 um 9:32 Uhr.

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