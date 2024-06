Symrise Aktie News: Symrise am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 107,50 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 107,50 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 107,40 EUR ein. Bei 109,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 39.175 Stück.

Am 25.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 112,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 23,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 113,82 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

