Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag schwächer

Die Symrise-Aktie wies um 04.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 109,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,30 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 139.737 Stück.

Bei 132,65 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 17,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2022 auf bis zu 94,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 15,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 120,46 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – ein Plus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 950,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Symrise am 02.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,30 EUR je Aktie.

