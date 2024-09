Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 119,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 119,50 EUR zu. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,25 EUR. Bei 119,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 67.979 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 120,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 10.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,88 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

