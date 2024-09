Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 120,25 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 120,25 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 119,90 EUR. Mit einem Wert von 120,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.151 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 119,00 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

XETRA-Handel DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus