Symrise Aktie News: Symrise verliert am Mittag

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 119,30 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 119,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 119,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 119,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.783 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,78 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (88,94 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 34,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 120,50 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

