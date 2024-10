Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 119,60 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 119,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 119,25 EUR. Bei 119,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 78.936 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,52 Prozent. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,64 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 120,50 EUR aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

