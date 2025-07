Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag im Plus

Index-Performance

Der SMI gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Am Donnerstag geht es im SMI um 12:07 Uhr via SIX um 0,80 Prozent auf 12.102,65 Punkte nach oben. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,384 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,450 Prozent auf 12.060,84 Punkte an der Kurstafel, nach 12.006,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12.058,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12.112,06 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 1,11 Prozent zu. Der SMI stand vor einem Monat, am 10.06.2025, bei 12.351,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, lag der SMI noch bei 11.244,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12.151,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 4,12 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13.199,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2,91 Prozent auf 70,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 48,16 CHF), Sonova (+ 1,90 Prozent auf 235,60 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 76,06 CHF) und Sika (+ 1,55 Prozent auf 209,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 78,06 CHF), Swiss Re (+ 0,04 Prozent auf 141,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 558,20 CHF), Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 563,50 CHF) und Givaudan (+ 0,37 Prozent auf 3.846,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.574.962 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221,869 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

