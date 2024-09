Symrise Aktie News: Symrise wird am Mittag ausgebremst

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 121,00 EUR.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 121,00 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 120,75 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.118 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 122,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,79 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

