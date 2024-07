Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 111,60 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 111,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 111,60 EUR. Mit einem Wert von 112,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.262 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2024 auf bis zu 116,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 4,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,10 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

