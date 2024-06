Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Mittag

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 114,55 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 114,55 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,85 EUR. Zuletzt wechselten 19.205 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,45 EUR erreichte der Titel am 18.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 23,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,18 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Symrise dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

