Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Symrise-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 107,70 EUR abwärts. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 106,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 204.602 Symrise-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,94 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,14 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 117,82 EUR an.

Am 27.04.2022 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 975,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: Feuer an Symrise-Standort in den USA ausgebrochen

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Symrise-Aktie in Grün: Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise