Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 100,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 100,35 EUR. Bei 101,05 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.825 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,24 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,60 EUR aus.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich

DAX aktuell: DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain