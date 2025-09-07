TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (3. Veröffentlichung)

===

. Veränderung Veränderung

. gg Vorquartal gg Vorjahr

. +/- in Prozent

. Q2 Q1 Q2 Q1

Eurozone -20 +0,1 +0,6 +1,5 +1,6

EU-27 +0,2 +0,5 +1,6 +1,7

Belgien +0,2 +0,4 +1,0 +1,1

Bulgarien +0,9 +0,7 +3,4 +3,3

Dänemark +1,3 -1,3 +1,9 +2,5

Deutschland -0,3 +0,3 +0,2 +0,2

Estland +0,6 +0,2 +0,5 -0,3

Finnland* -0,4 0,0 0,0 +1,0

Frankreich +0,3 +0,1 +0,8 +0,6

Griechenland +0,6 +0,1 +1,7 +2,2

Irland +0,2 +7,5 +18,0 +18,3

Italien -0,1 +0,3 +0,4 +0,7

Kroatien +1,2 +0,4 +3,2 +3,2

Lettland +0,4 +0,1 +0,6 +0,1

Litauen +0,3 +0,6 +3,1 +3,2

Luxemburg +0,6 +0,7 -0,2 -1,9

Malta +0,6 +0,2 +2,3 +4,8

Niederlande* +0,1 +0,3 +1,5 +2,2

Österreich +0,3 +0,2 +0,3 -0,3

Polen +0,8 +0,7 +3,0 +3,7

Portugal +0,6 -0,4 +1,9 +1,7

Rumänien +1,2 +0,1 +2,1 +0,7

Schweden* +0,5 -0,2 +1,4 +0,6

Slowakei +0,2 +0,1 +0,7 +0,8

Slowenien +0,7 -0,7 +0,8 -0,6

Spanien +0,7 +0,6 +2,8 +2,8

Tschechien +0,5 +0,7 +2,6 +2,4

Ungarn +0,4 -0,1 +0,2 -0,4

Zypern +0,5 +1,3 +3,3 +3,1

Island -0,7 +2,9 -0,7 +2,1

Norwegen +0,8 +0,1 -1,3 -0,6

Schweiz +0,1 +0,4 +1,3 +1,8

USA +0,8 -0,1 +2,1 +2,0

===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

