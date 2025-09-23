DAX23.480 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.331 ±0,0%Nas22.695 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,36 -0,5%Gold3.721 +1,0%
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. September (vorläufige Fassung)

22.09.25 15:32 Uhr

===

*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 49,6

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,8

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,4

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,5

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,8

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,5

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 54,2

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 47,2

zuvor: 47,0

*** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2027

im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme

an Panel bei Bankenaufsichtskonferenz

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -250,7 Mrd US-Dollar

1. Quartal: -450,17 Mrd US-Dollar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 53,8

zuvor: 54,5

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 53,0

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,0% gg Vm

16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, nimmt am Podcast von Macro Musings teil

*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz

*** 18:35 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei Providence Chamber of Commerce

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)