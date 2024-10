TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 11,55 EUR abwärts.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 11,55 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,52 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,63 EUR. Zuletzt wechselten 340.260 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 10,01 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 13,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,14 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,870 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

September 2024: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

September 2024: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schlussendlich mit Abgaben