TeamViewer Aktie News: TeamViewer springt am Mittwochmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04.05.2022 12:22:00 Uhr 9,6 Prozent auf 12,84 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,93 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.883.194 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2021 erreichte der Anteilsschein mit 38,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 67,03 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,72 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 19,83 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,63 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 02.02.2022 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,30 EUR im Vergleich zu 121,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 02.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,927 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com