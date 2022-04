TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,01 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,8 Prozent auf 13,06 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 13,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,45 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.547 Stück gehandelt.

Am 30.04.2021 markierte das Papier bei 41,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 215,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei einem Wert von 10,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.12.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,80 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 121,00 Millionen EUR – eine Minderung von 8,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 132,30 Millionen EUR eingefahren.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.05.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 13.02.2023.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,853 EUR fest.

