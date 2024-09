TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,47 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 11,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.706 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,57 Prozent. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 154,15 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,843 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

