TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 10,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 10,80 EUR zu. Bei 10,80 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 7,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,29 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je TeamViewer-Aktie.

