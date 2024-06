TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,90 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,90 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,92 EUR. Bei 10,85 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 15.819 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 0,46 Prozent wieder erreichen.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,29 EUR.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,848 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart zu