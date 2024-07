TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 10,94 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 10,94 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,89 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.306 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 38,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Mit Abgaben von 8,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,29 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent auf 161,65 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,847 EUR in den Büchern stehen haben wird.

