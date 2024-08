TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 12,26 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 12,26 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.776 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. 44,80 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,36 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,843 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

