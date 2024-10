TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Mittag an

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 13,50 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,60 EUR aus. Mit einem Wert von 13,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 117.173 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,27 EUR erreichte der Titel am 26.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR am 28.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,14 EUR aus.

TeamViewer veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte TeamViewer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,876 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Erste Schätzungen: TeamViewer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus