TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 11,88 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,88 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 11,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,88 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.168 Aktien.

Bei einem Wert von 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,01 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 18,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,869 EUR je Aktie.

