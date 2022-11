TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,00 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,98 EUR ab. Bei 11,93 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.660 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,47 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 27,26 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,67 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 56,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,21 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 03.08.2022 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 137,48 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,97 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

