TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 12,49 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 132.227 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 38,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,01 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164,12 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 154,15 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,843 EUR je Aktie belaufen.

