Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 46,70 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 12:04 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 46,70 EUR. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 46,42 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,87 EUR. Zuletzt wechselten 4.616 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,58 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,11 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,27 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,13 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 181,93 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 166,94 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 19.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 22,65 CNY im Jahr 2024 aus.

