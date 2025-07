Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 54,56 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:58 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 54,56 EUR. Bei 54,59 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,96 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.385 Tencent-Aktien.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,43 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (40,27 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 26,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 CNY belaufen.

Tencent gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,62 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,87 HKD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192,48 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,53 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,34 CNY je Tencent-Aktie.

