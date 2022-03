Tencent Aktie News: Tencent mit Kursplus

Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 45,28 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 45,29 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,34 EUR. Bisher wurden heute 2.125 Tencent-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,79 EUR erreichte der Titel am 11.03.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,27 EUR am 09.03.2022.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 17,96 CNY im Jahr 2023 aus.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

