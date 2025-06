Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 56,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 56,00 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 56,00 EUR zu. Mit einem Wert von 55,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.455 Tencent-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 15,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 28,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 4,50 HKD je Wertpapier.

Tencent veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,61 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 4,87 HKD je Aktie vermeldet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,48 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,20 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt