Tencent Aktie News: Tencent verliert am Donnerstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 55,47 EUR nach.

Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:11 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 55,47 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 55,47 EUR. Bei 55,50 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 40,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,41 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.05.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 5,61 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,87 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 192,48 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,53 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,20 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

