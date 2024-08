Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 43,50 EUR nach oben.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:46 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 43,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 43,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.772 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,36 Prozent. Bei 30,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.08.2024 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,92 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 171,83 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,95 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

