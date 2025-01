Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von Tencent zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Tencent-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 47,50 EUR.

Die Tencent-Aktie wies um 11:54 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 47,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 47,73 EUR. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 47,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,44 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.590 Tencent-Aktien.

Am 07.10.2024 markierte das Papier bei 56,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 16,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 35,76 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,12 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,27 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,13 HKD je Aktie vermeldet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181,93 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2024 22,69 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

