Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 42,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,90 EUR zu. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,90 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 42,80 EUR. Bisher wurden heute 9 Tencent-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,00 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,89 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,88 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,46 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,09 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.05.2024 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,50 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 2,73 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 160,30 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,48 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Tencent am 14.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,59 CNY je Aktie belaufen.

