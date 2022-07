Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 21.07.2022 12:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 41,52 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 41,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,92 EUR. Bisher wurden heute 731 Tencent-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,87 EUR erreichte der Titel am 22.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,66 Prozent. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent ließ sich am 18.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,77 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 135.471,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 135.303,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 17.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,65 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Spekulativer Sekundärmarkt: Chinesische Tech-Konzerne verpflichten sich beim NFT-Handel zur Selbstregulierung

Tencent zensiert: Wer auf WeChat NFT, Bitcoin & Co. erwähnt, riskiert eine Kontosperre

Bernstein: Diese chinesischen Internetaktien sind Top-Picks - Alibaba nicht dabei

